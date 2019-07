Rimini, 18 luglio 2019 - Tentata rapina ieri sera in via Montescudo. Una ristoratrice era appena arrivata a casa e stava scendendo dall'auto, quando è comparso un uomo con un cappuccio in testa e armato di martello che ha cominciato a picchiare sul finestrino dell'auto cercando di infrangerlo e intimandole – intanto - di uscire dall'abitacolo.

L'obiettivo del bandito era sicuramente l'incasso del ristorante che la vittima teneva con sé. Le grida disperate della donna hanno attirato l'attenzione dei vicini e lo sconosciuto è stato così costretto a fuggire. E' scappato in auto, abbandonando in via Montescudo il suo complice, una donna. la polizia è arrivata in pochi minuti, trovando la rapinatrice, una napoletana di 50 anni residente a Rimini, ancora nei paraggi

Poco dopo è finito in manette anche l'uomo, un 43enne originario sempre di Napoli, che i poliziotti hanno arrestato a casa (video). I due sono accusati di tentata rapina pluriaggravata in concorso.