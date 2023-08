Tentata rapina al minimarket Arrestato un 28enne

I carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno arrestato un 28enne est-europeo, in flagranza dei reati di tentata rapina, violenza e resistenza ad un pubblico ufficiale. Alle prime ore del mattino di lunedì scorso, lo straniero avrebbe fatto accesso all’interno di un minimarket di Cattolica e, rivolgendosi al titolare, avrebbe preteso la consegna dell’incasso dal registratore di cassa: prima lo avrebbe minacciato con una bottiglia, dopodiché, non ottenendo quanto preteso, lo avrebbe aggredito, procurandogli lievi lesioni. Nonostante la concitazione del momento, il titolare ha dato l’allarme con i carabinieri intervenuti che sono riusciti a fermare il presunto aggressore che iniziava a insultarli e spintonarli con violenza. L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito al carcere di Rimini. Il gip ha poi convalidato l’arresto e disposto per il 28enne l’obbligo di firma.