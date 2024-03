Tentata rapina al supermercato. Coppia nei guai

E’ stata una domenica pomeriggio di subbuglio la scorsa, quando la polizia ha arrestato una coppia di italiani ritenuti gli autori di una tentata rapina impropria aggravata in concorso. Un colpo che è andato in scena al supermercato Conad di via della Fiera, dove era stata segnalata dai titolari del market la presenza di una coppia che aveva rubato dagli scaffali una bottiglia di vodka e alcuni altri prodotti alimentari. Sul posto, l’addetto all’accoglienza ha subito indicato agli agenti delle Volanti intervenuti gli autori del furto, pizzicati anche dalle telecamere del supermercato mentre nascondevano la refurtiva. Nel tentativo di uscire, però, la donna e l’uomo hanno spintonato il personale addetto alla vendita, sino a minacciarlo prima con un pezzo di lattina in metallo e poi utilizzando un paio di forbici che l’uomo aveva estratto dal proprio zaino. I poliziotti sono così intervenuti e, non senza fatica, sono riusciti ad arrestare i due.