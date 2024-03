"Dammi tutti i soldi che hai": tenta di rapinare il dermatologo con un coltello all’uscita dall’ambulatorio Paura in via Aldo Moro a Bellaria per dottor Luciano Brighi che ha cominciato ad urlare richiamando l'attenzione della sua segretaria e del conducente di un furgone che stava passando in quel momento