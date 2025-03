Tentata rapina in banca a mezzogiorno. Condannata la banda dell’assalto in centro

Si è concluso con la condanna dei tre imputati il processo per la tentata rapina presso la filiale del Banco San Geminiano e San Prospero di Rimini, avvenuto il 7 maggio 2024. Il giudice per le indagini preliminari, Raffaella Ceccarelli, ha dichiarato colpevoli i tre uomini — rispettivamente di 66, 63 e 28 anni, tutti originari di Napoli ma residenti a Torino — per tentata rapina aggravata in concorso e recidiva. I due imputati più anziani, difesi dagli avvocati Enrico Graziosi e Marco Gramiacci, sono stati condannati a 2 anni e 2 mesi di carcere, mentre il più giovane, rappresentato dall’avvocato Salvatore Rotondo, ha ricevuto una pena di 1 anno e 5 mesi. È caduta, invece, l’accusa iniziale di sequestro di persona. I tre si trovano già detenuti per via di un’altra rapina, avvenuta a Torino il 14 febbraio 2024.

Il colpo a Rimini era stato tentato poco prima di mezzogiorno nella filiale situata in via Circonvallazione occidentale. I rapinatori, con i volti parzialmente coperti da cappellini e armati di coltelli, avevano minacciato cinque dipendenti e tre clienti, cercando di farsi consegnare il denaro. Il piano è però fallito a causa del ritardo legato all’apertura temporizzata della cassaforte, che ha dato modo ai dipendenti di attivare l’allarme facendo arrivare rapidamente i carabinieri. Le forze dell’ordine avevano circondato l’edificio. Resisi conto di non avere più vie di fuga, i rapinatori avevano deciso di arrendersi consegnando spontaneamente le armi. Gli ostaggi erano stati liberati senza riportare conseguenze fisiche.

Durante l’interrogatorio gli imputati hanno sostenuto di essere partiti quella mattina da Torino diretti a Pescara, per cercare lì un lavoro stagionale. Durante la tappa a Rimini avrebbero deciso sul momento di tentare la rapina, senza pianificarla: "Abbiamo commesso una sciocchezza, ma non volevamo fare del male a nessuno".