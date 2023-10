Tentato adescamento fuori dalla scuola: "Indagini in corso"

Un presunto tentativo di adescamento da parte di una donna nei confronti di una ragazzina nelle vicinanze della scuola media di Fonte dell’Ovo fa scattare l’allarme a San Marino. Allarme partito via social sulle chat dei genitori. Ieri la madre della ragazza ha raccontanto l’accaduto alle forze dell’ordine che hanno dato il via agli accertamenti, potenziando anche l’azione di controllo vicino alle scuole. "Desidero rassicurare le famiglie – dice segretario di Stato all’Istruzione, Andrea Belluzzi – e ringraziare quella madre che ha collaborato e portato subito le notizie sia alla scuola che alle forze dell’ordine che hanno iniziato le indagini. Invito le famiglie a collaborare come è stato fatto in questa circostanza e a condividere le informazioni, non solo sulle chat, ma anche con le forze dell’ordine, per permetterci di approfondire e capire se è successo, cosa è successo e andare a intercettare l’eventuale responsabile".