Tentato omicidio a Rimini, accoltellò l’ex e un albergatore: artigiano condannato a 10 anni

Rimini, 13 luglio 2023 – Dieci anni di reclusione, oltre al pagamento di un risarcimento di 60mila euro a testa per le due parti civili (rappresentate dagli avvocati Luca Greco e Francesco Cardillo). Questa la decisione – a fronte di una richiesta di 15 anni avanzata dalla pubblica accusa – del gup del tribunale di Rimini, che ha condannato Pellumb Jaupi, l’artigiano albanese che il 22 febbraio dell’anno scorso accoltellò prima la ex moglie, a Morciano, e poi a Rimini l’albergatore Nicola Scarcia, in quanto lo riteneva essere l’amante della moglie (circostanza risultata essere del tutto infondata).

Jaupi, che dallo scorso dicembre si trova agli arresti domiciliari, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù, era accusato di duplice omicidio nonché delle lesioni inferte a Barbara Scarcia, sorella dell’albergatore: era rimasta ferita nel tentativo di difendere il fratello all’hotel Butterfly di Rivazzurra, dove il 53enne albanese si era recato per ’chiudere’ i conti subito dopo aver accoltellato l’ex moglie. Jaupi ha scelto la strada del rito abbreviato.

Il giorno di ‘follia’ di Pellumb era cominciato nelle strade di Morciano: l’uomo aveva violato il divieto di avvicinamento disposto dal gip, e si era avventato contro la ex moglie brandendo un coltello da cucina acquistato poco prima. La donna era stata raggiunta da due fendenti al fianco. Non pago, l’albanese aveva continuato ad infierire sulla donna rimasta a terra gravemente ferita, prendendola ripetutamente a calci, fino a causarle diverse fratture. Provvidenziale l’intervento di alcuni passanti, che avevano impedito a Pellumb di sfogare tutta la sua rabbia sulla povera moglie, e che in qualche modo erano riusciti a metterlo in fuga. Braccato dai carabinieri in tutta la zona sud della provincia, l’artigiano albanese era quindi risalito in fretta e furia sul suo furgone facendo perdere le tracce, salvo poi riapparire attorno alle 13.40 all’hotel Butterfly in viale Regina Margherita. Qui era avvenuta l’aggressione ai danni di Nicola Scarcia, colpito diverse volte con il coltello. Anche la sorella dell’albergatore era rimasta ferita nel tentativo di intromettersi per salvare il fratello. Arrestato dagli agenti della polizia di Stato, durante l’interrogatorio l’albanese aveva ammesso di aver agito perché accecato dalla gelosia e in quanto non accettava la fine della relazione con la ex moglie.