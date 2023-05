Tentato omicidio Pene ridotte in appello

Gaetano e Francesco Antonini non andranno in carcere. È questo il punto fermo messo ieri in Corte d’Appello a Bologna al termine dell’udienza per il secondo grado di giudizio del processo per tentato omicidio che vede alla sbarra padre e figlio, difesi dall’avvocato Massimiliano Orrù, perché accusati di avere accoltellato all’addome, dopo averlo cercato di investire con l’auto, un giovane 25enne all’epoca dei fatti nel settembre del 2020 a Coriano. Un’accusa per cui in primo grado i due imputati di 48 e 24 anni erano stati condannati rispettivamente a 8 e 5 anni. Una pena che però in appello è stata ridimensionata a 7 anni e 8 mesi per papà Gaetano e 4 anni 2 mesi e 20 giorni per il figlio Francesco. A questo però la difesa degli imputati è riuscita a strappare uno ’storno’ del presofferto, che nel dettaglio consiste in tre mesi di arresti domiciliari per Francesco Antonini, portando così la pena a 3 anni e 11 mesi.

Quanto basta per salvare dal carcere l’imputato perché non rientrante con la pena residua nei quattro anni previsti per il ritorno tra le sbarre, potendo richiedere misure alternative. Il padre invece si trova agli arresti domiciliari con permesso per andare al lavoro dal 20 settembre 2020 (il giorno dopo l’arresto compiuto dai carabinieri) e anche a lui è stato riconosciuto il presofferto.

I due imputati, infatti, nel corso di indagini e processo non hanno mai contestato la responsabilità di quanto accaduto quel 19 settmebre 2020 a Coriano, quando stando a quanto emerso dalle indagini dei militari dell’Arma padre e figlio investirono con l’auto e poi accoltellarono all’addome il 25enne forlivese, di origini magrebine, per un presunto debito di droga. Il giovane in quell’occasione fu trasferito al ’Bufalini’ e gli venne salvata la vita solo a seguito di un delicato intervento chirurgico.

