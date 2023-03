Tentato omicidio a Rimini: arrestato un pensionato

Un coltello da cucina (foto d'archivio)

Rimini, 27 marzo 2023 – Una lite che ha rischiato di finire nel peggiore dei modi. Un 70enne, meccanico in pensione, ha tentato di accoltellare la moglie del nipote venerdì mattina a San Giovanni in Marignano, a Rimini.

Secondo le ricostruzioni, le litigate dai due erano molto frequenti. L’anziano, diabetico e con alcuni problemi legati a un ictus, aveva già denunciato la moglie del nipote per minaccia e danneggiamento. Ma a sua volta, il 70enne è stato indagato per un presunto abuso sessuale sulla nipote, la figlia della presunta vittima del tentato omicidio compiuto dall’anziano.

Con questi presupposti e per motivi futili, venerdì mattina è scoppiata la sfuriata. Il pensionato ha impugnato un coltello con lama da 20 centimetri e ha tentato di colpire la donna. Fortunatamente, nessun colpo è andato a segno; la donna, infatti, ha prontamente reagito parando i colpi con una borsetta.

Subito dopo la lite, la donna ha chiamato i soccorsi e i medici le hanno assegnato una prognosi di tre giorni per ansia. Dal canto suo, l’uomo si è subito dileguato in preda alla rabbia dirigendosi verso la stazione ferroviaria dove – a quanto racconta il suo legale – avrebbe voluto tentare il suicidio buttandosi sotto un treno in corsa.

Il pensionato, accompagnato dalla sorella e dal cognato dai carabinieri, è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio e atti persecutori. E proprio oggi, dopo l’interrogatorio, il Gip ha convalidato il fermo disponendo l’arresto.