Tentò di rubare bici 21enne condannato a due anni e sei mesi

Arriva una condanna pesante, a due anni e sei mesi, per Joussef Bellah, 21enne italiano di seconda generazione, residente a Bologna, finito a processo perché in concorso con altri cinque ragazzini, mai identificati, è stato individuato quale autore di un furto di bicicletta finito male. Era il 20 giugno 2020 quando il 21enne aveva tentato di rubare due biciclette in via Corridoni a Riccione. Nell’occasione però il gruppetto fu visto dal proprietario che sventando il furto venne però aggredito fisicamente riportando una prognosi di 7 giorni. Il 21enne fu l’unico rintracciato dai carabinieri nell’occasione e denunciato a piede libero. Ora il 21enne è stato condannato per tentata rapina.