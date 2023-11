Tentò di strangolare la compagna Un 40enne ora rischia il processo

Un’ossessione malata. L’ennesima. Quella di un uomo nei confronti della propria compagna, che questa volta fortunatamente è stata bloccata prima di degenerare in femminicidio, pur arrivando – stando a quanto raccolto in fase di indagini – a un episodio di maltrattamenti preciso, quando lo scorso luglio l’indagato, un foggiano d’origine di 40 anni, ha tentato di strangolare la donna con cui viveva a Rimini. Un più che rumoroso campanello d’allarme a cui avevano fatto da preambolo altri maltrattamenti e vessazioni ricostruite da squadra mobile e carabinieri, ossia quando l’indagato di 40 anni aveva più volte imposto alla vittima, una donna di 45, di non guardare altri uomini, di non sorridere loro e nemmeno di contattare in alcun modo il proprio ex marito.

Non solo, perché l’ossessione malata avrebbe portato l’uomo a chiedere più volte alla compagna di consegnargli il cellulare per controllarlo, oltre a minacciarla dicendole che se avesse scoperto che lo tradiva si sarebbe fatto del male e, per dimostrarle questa intenzione, il 40enne in un’occaisone ha anche impugnato un coltello da cucina e simulato di colpirsi con esso. Ancora, oltre a litigi furiosi in cui il 40enne non avrebbe lesinato a tirar pugni contro le finestre, avrebbe anche minacciato di gettarsi dall’auto in corsa sospettando un tradimento. Infine,dopo l’aggressione fisica in cui il 40enne prese per il collo la compagna, l’indagato è anche accusato di avere minacciato la propria vittima intimandole di non azzardarsi a sporgere denuncia per l’accaduto – che le aveva procurato una ferita ritenuta guaribile in 4 giorni – altrimenti lui l’avrebbe fatta pagare: avrebbe ammazzato lei e i suoi figli (di una pregressa relazione).

Questo il vaso di Pandora scoperchiato dalle indagini coordinate dalla Procura, nella persona del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, che nei giorni scorsi ha richiesto e ottenuto la fissazione dell’udienza preliminare al prossimo 14 marzo per il 40enne difeso dagli avvocati Francesco Velardi e Cinzia Bonfantini. Il 40enne in fase di indagini preliminari era già stato sottoposto per i reati di cui dovrà ora rispondere anche in tribunale alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa. E a seguito dei reati ipotizzati era stato attivato anche il cosiddetto ’Codice Rosso’ per tutelare la vittima dei presunti maltrattamenti e vessazioni poste in essere dal quarantenne foggiano.