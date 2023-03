Tentò di stuprare una senzatetto: 31enne verso il processo

Un’aggressione brutale e selvaggia, che si era consumata il 3 ottobre scorso in via Coletti, all’interno di un ‘canapa shop’, un distributore automatico aperto 24 ore su 24 di prodotti a base di cannabis light. Solo l’arrivo di alcuni passanti, richiamati dalle urla di terrore della vittima, aveva impedito che una clochard originaria della Lombardia venisse stuprata da un 31enne somalo, in Italia dal 2015 con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Difeso dall’avvocato Marco Gramiacci del foro di Forlì, l’uomo era stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato. Il giudice per le indagini preliminari ha ora emesso un decreto di fissazione dell’udienza per il giudizio abbreviato. L’udienza per la valutazione dell’ammissibilità si terrà il 26 aprile prossimo. L’indagine è stata coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi. La vittima dell’agguato all’epoca dei fatti era stata dimessa dal pronto soccorso con prognosi di cinque giorni. Quella notte, la donna aveva scelto di allestire il suo giaciglio di fortuna all’interno del ‘canapa shop’. Si era sistemata lì all’interno su un materasso improvvisato. Era già sprofondata nel sonno quando a un tratto si era ritrova addosso lo straniero, che stava passando di lì per puro caso. Il somalo l’aveva trascinata fuori, immobilizzandola, stringendole il collo e obbligandola a baciarlo. Aveva cominciato a denudarsi, con il chiaro intento di abusare di lei. La donna nel frattempo non smetteva di strillare, spaventata a morte. Sul posto per fortuna erano arrivati alcuni passanti, che erano riusciti a frapporsi tra la clochard e il suo aggressore bloccandolo. Solo a quel punto era arrivata sul posto la polizia di Stato che aveva fatto scattare le manette ai polsi del somalo.