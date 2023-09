Tentò di uccidere il marito con il topicida. La sentenza: dieci anni confermati in Appello

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna in primo grado a 10 anni di reclusione nei confronti della 82enne Gemma Pirani, accusata del tentato omicidio dell’anziano compagno, al quale era stato somministrato del topicida. L’indagine dei carabinieri era cominciata nell’agosto del 2018, quando un uomo di 80 anni, Dino Pierani, era arrivato in pronto soccorso quasi dissanguato. L’uomo non prendeva anticoagulanti e i medici non ci hanno messo molto a capire che a ridurlo così è stato un topicida. Viste le sue patologie e la sua difficoltà a muoversi, era impossibile che l’avesse ingerito da solo.