Teodorani e Raggi tra poesia e canzoni

Comincerà domenica, in occasione della Giornata internazionale della donna, la rassegna Mentre Vivevo off a Poggio Torriana. La sala teatro di via Costa del Macello 10 (ore 17.30) ospiterà l’incontro sul palco tra la poetessa Annalisa Teodorani e la cantautrice Chiara Raggi per uno studio sulla sollevazione. Un dialogo in parole e musica. Teodorani e Raggi indagano l’arte del lasciare andare, di sollevarsi alla ricerca di un alleggerimento in volo tramite parole e musica. Aggrappate alla lingua materna del dialetto santarcangiolese che le accomuna per origini, si armano di versi, melodie e nuove composizioni in un atto di insurrezione poetica volto a liberare la propria natura e invitando chi ascolta a lasciarsi andare, almeno per un’ora, cullati dalla musicalità del dialetto che si fa a volte canzone, altre poesia e, certamente, luogo in incontro e di misurazione per le due protagoniste.

Durante la residenza artistica all’interno del progetto L’Attico - Club Temporaneo, Teodorani e Raggi finalizzano l’indagine poetica e musicale, restituendo il loro nuovo spettacolo. A Poggio Torriana presentano in anteprima la versione definitiva della loro ‘insurrezione poetica’. "In punta di piedi, una nell’universo dell’altra, unite dal dialetto santarcangiolese che ci accomuna per origini. Diamo vita così al nostro desiderio di mescolarci, raccontando lo studio che ci sta a cuore indagare: l’arte di lasciare andare. Lasciamo andare luoghi comuni che ancora aleggiano intorno, sopra e dentro le donne. Lasciamo andare chi muore e non si vedrà più" spiegano le due artiste.