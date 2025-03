Terconauti, prima il libro e poi il film

I fratelli riminesi Margherita, Damiano e il compagno Philipp – i Terconauti, seguitissimi sui social da oltre 1 milione di followers – pubblicano L’imprevisto di diventare adulti, in uscita oggi per La Nave di Teseo. Sempre oggi, alle 18, gli autori presenteranno il libro alla Feltrinelli di Rimini in largo Giulio Cesare 4.

Un racconto autentico, ironico e profondo sulla vita, sull’autismo e sul percorso di crescita che ognuno di noi affronta, tra sogni, ostacoli e conquiste quotidiane. I Terconauti raccontano una nuova avventura che mostra il dietro le quinte della loro vita, fatta di sfide inaspettate, momenti di svolta e la ricerca dell’autonomia, con tutto ciò che comporta – in particolare per una persona autistica con una disabilità intellettiva. Un’opera che non è solo un racconto di vita, ma un invito a cambiare prospettiva su noi stessi, sulla crescita e sull’importanza di concentrarsi sulle potenzialità e non sui limiti. Una storia di crescita, tra risate e ostacoli.

L’uscita del libro anticipa un altro evento molto importante: l’arrivo nelle sale del film ispirato alla storia dei Terconauti, La vita da grandi, girato a Rimini e diretto da Greta Scarano e con protagonisti Matilda De Angelis e Yuri Tuci, prodotto da Groenlandia. Libro e film sono profondamente intrecciati: raccontano il percorso di Damiano, Margherita e Philipp nella ricerca di indipendenza, nel superamento degli ostacoli imposti dalla società e nella riscoperta di se stessi.