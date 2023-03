Terme, il Comune vuole un piano di rilancio

Non un’apertura dello stabilimento termale per tirare avanti, ma una prospettiva per il futuro, per i dipendenti e per la città intera. Sarebbero queste le garanzie che ieri la sindaca Daniela Angelini, assieme all’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli, ha chiesto alla proprietà dello stabilimento termale rappresentata da Roberta Piccioni, presentatasi all’incontro con l’avvocato Simone Cantarini.

Ad oggi gli elementi certi sono la cassa integrazione per i dipendenti, il mancato accordo in sede di ministero tra sindacato e proprietà e una data comparsa sul sito dello stabilimento che pone l’apertura stagionale l’8 di maggio al termine di lavori di adeguamento della struttura. A quanto emerge, ieri durante l’incontro non è stata fissata una data certa fatto salvo l’impegno della proprietà di rispettare le tempistiche date. L’altro elemento su cui in municipio c’è grande attenzione è il futuro di Riccione Terme. Non si tratta di qualche mese ma dei prossimi anni. Tradotto, sindaca e giunta non vorrebbero che lo stabilimento vivacchi per un’estate ripresentando le medesime problematiche il prossimo anno. Per questo in municipio hanno chiesto un contatto continuo con la proprietà per seguire le fasi di riapertura e di rilancio. C’è anche un piano di rilancio, accennato al momento, per il futuro. Presto per trarre conclusioni. Intanto la sindaca Daniela Angelini si muove sull’altro fronte, quello dei dipendenti che hanno avviato lo stato di agitazione come annunciato dalla Filcams Cgil.

"L’incontro era stato programmato da tempo – spiega la sindaca –. Sono diversi mesi, infatti, che l’amministrazione comunale porta avanti un dialogo con tutti i soggetti coinvolti nel settore termale al fine di potere rappresentare un supporto utile a superare questa fase di ristrutturazione aziendale, facendo proprie le preoccupazioni dei lavoratori dello stabilimento ma anche quelle di tutte le imprese dell’indotto, a partire dagli albergatori". La giunta punta sull’offerta termale per la crescita turistica della città. "Convocheremo a breve le rappresentanze sindacali dei lavoratori di Riccione Terme perché vogliamo fare sentire loro la vicinanza dell’amministrazione comunale nella speranza che il dialogo con la proprietà di Riccione Terme possa proseguire in maniera costruttiva. Riccione Terme è una realtà estremamente importante per la città e abbiamo il dovere di sostenerla al meglio".

Andrea Oliva