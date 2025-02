Terme, salta la trattativa con gli albergatori

Niente da fare per il parco Perle d’acqua. E’ saltato il tentativo di Federalberghi di arrivare a un accordo con la proprietà per la sua riapertura. La mediazione era stata avviata con il nuovo anno durante un incontro che si era svolto in municipio con rappresentanti dell’Associazione degli albergatori e la proprietà della famigia Piccioni. Nell’occasione erano presenti anche gli amministratori comunali. Federalberghi nelle ultime stagioni non è stata tenera con la proprietà delle Terme, contestando le condizioni e le incertezze sul futuro dello stabilimento. Ma quest’anno aveva deciso di metterci la faccia per andare incontro alle crescenti richieste dei propri associati che vorrebbero la riapertura del parco Perle d’acqua chiuso ormai da un paio di anni. Per gli albergatori della zona Abissinia è un’offerta concreta su cui poter contare per la propria clientela. Ma da quando ha chiuso fioccano le lamentele dei turisti. Così si era mossa la stessa associazione intavolando una trattativa con la proprietà, e cercando una modalità per arrivare alla riapertura.

Non era ancora stato stabilito quale soggetto dovesse prendere in mano la gestione, se la stessa Federalberghi o un società di albergatori da individuare, che i paletti fissati dalla proprietà hanno di fatto chiuso la trattativa. Le parti si erano accordate per un secondo incontro avvenuto la settimana scorsa, così da mettere sul tavolo numeri e proposta. I lavori necessari alla riapertura del parco chiuso da tempo, erano stati stimati in circa 250mila euro. Alla cifra andava sommato il costo dell’affitto da corrispondere alla società delle Terme. Un investimento considerevole che gli albergatori puntavano ad ammortizzare con un affitto a medio termine. Ma la doccia fredda è arrivata quando la proprietà ha posto come condizione in affitto a breve termine, uno o due anni. A quel punto la fumata non poteva che essere nera.

Nessun accordo e il parco Perle d’acqua rimane com’è e dov’è, mentre gli albergatori stanno perdendo le speranze di vederlo aperto la prossima estate. Intanto lo stabilimento termale si sta preparando alla riapertura che dovrebbe avvenire nella prima parte del mese di aprile, in anticipo sul periodo di Pasqua e sui ponti che seguiranno. Anche in questo caso si parla di riapertura dello stabilimento e non della presentazione di un progetto per il rilancio di tutta l’area termale su cui albergatori e amministrazione comunale continuano ad attendere evoluzioni concrete.

Andrea Oliva