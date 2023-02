Terminata la nuova rotatoria all’ospedale

In tre mesi è stata ultimata la rotatoria tra la Circonvallazione, viale Toscana e viale Frosinone, all’ingresso dell’ospedale Ceccarini. Il cantiere era partito il 14 novembre. Oggi non c’è più il semaforo ed è stata realizzata la nuova pista ciclabile che costeggia l’ospedale. Nei prossimi giorni proseguiranno le attività degli operai per sistemare l’arredo urbano. Per l’asfalto bisognerà attendere che si alzino le temperature, poi verrà steso il ‘tappeto di usura’, gli ultimi tre centimetri di asfalto. "Avevamo promesso la realizzazione dell’opera in quattro mesi e dopo tre mesi è già pronta. Questo è un intervento strategico", chiude l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola.