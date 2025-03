Terminate la nuove aule e la palestra

I lavori sono stati ultimati ed ora per la scuola elementare e media F. Rosaspina è tempo di taglio del nastro. Il cantiere era partito per consentire l’ampliamento del plesso scolastico e la messa in sicurezza della struttura attraverso fondi regionali per l’adeguamento sismico del fabbricato. Gli alunni e gli insegnanti hanno già potuto accedere ai nuovi locali dell’edificio. Inoltre nei giorni scorsi, con l’arrivo della bella stagione, sono terminati anche i lavori nell’area esterna, pensati a servizio dell’attività didattica. Il taglio del nastro si svolgerà sabato con il ritrovo alle 10,45 in via Eco. Un quarto d’ora più tardi la cerimonia di inaugurazione della nuova scuola Rosaspina con gli interventi del sindaco Gian Marco Casadei, del presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad, della dirigente dell’istituto scolastico Fabiola Mazzei e l’atteso arrivo del presidente della Regione, Miche de Pascale. Poco prima di mezzogiorno si passerà alla visita delle nuove aule, palestra e dei laboratori allestiti all’interno del plesso scolastico al servizio del bacino di Montescudo e Monte Colombo.