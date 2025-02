Terminati i lavori al Marano al Riccione Padel Arena

Un centro sportivo all’avanguardia, è il nuovo Riccione Padel Arena al Marano. Terminati i lavori del secondo stralcio del progetto di riqualificazione del centro comunale che ha portato al completamento del polo sportivo. Tra le strutture realizzate spiccano la club house, l’area relax, la sala polivalente, docce e servizi, spogliatoi e segreteria. L’intervento sul vecchio impianto del Marano fa parte di un progetto di project financing per la riqualificazione e gestione del centro sportivo, affidato a Riccione Beach Arena. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 23, è dotato di cinque campi da padel, tre dei quali sono coperti per l’uso invernale, e un campo scoperto per il calcio a 5 e il tennis in erba sintetica. Il centro propone corsi per adulti e bambini, principianti e agonisti. Lo staff di Riccione Padel Arena sta organizzando un programma di attività tra cui anche diverse promozioni ed eventi: dagli open day alle promozioni speciali per l’avviamento allo sport. Tra gli eventi in programma domenica 23 febbraio la festa di carnevale al Grand Hotel e il torneo di categoria mista, un’opportunità imperdibile per divertirsi e mettersi alla prova.