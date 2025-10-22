Terminati i vaccini antinfluenzali: "Richiesta alta, ne servono altri"

Corsa al vaccino antinfluenzale. "Abbiamo le agende piene. E tutti i vaccini che ci sono stati consegnati sono già prenotati" spiega il dottor Pietro Pesaresi presidente del sindacato dei medici di medicina generale Snami. Quest’anno dopo un iniziale slittamento nelle forniture dei vaccini antinfluenzali ai medici di base, la campagna è regolarmente iniziata il 13 di ottobre. Da settimane i medici di famiglia vengono subissati da richieste di pazienti intenzionati a farsi somministrare il vaccino antinfluenzale, e da meno di una decina di giorni il via vai negli ambulatori è una costante.

"C’è stata un’adesione alla campagna molto alta – riprende Pesaresi -. In questo momento possiamo dire che le consegne sono avvenute regolarmente secondo le quantità stabilite. Certo è che diventerà necessario chiedere all’Ausl Romagna una seconda tranche per accontentare tutte quelle persone che ne hanno fatto richiesta, ma per le quali il vaccino non è più disponibile". Non tutti i medici hanno visto la stessa mole di prenotazioni, ma facendo una media, secondo il presidente dello Snami ogni medico di base ha visto prenotarsi tra i 500 e i 600 dei propri pazienti.

"Siamo a livelli di adesioni molto alti. D’altronde il vaccino contro l’influenza è ormai entrato nelle abitudini di molti e non parlo solo di persone anziane. La richiesta è considerevole anche per età decisamente inferiori". Il medicinale non nutre dubbi nella popolazione, e questo incide sulla quantità di chiamate ai medici. Ad avere inciso sull’aumento delle richieste arrivate negli ambulatori sono stati anche i virus para influenzali che già da agosto hanno cominciato a farsi sentire in forme anche forti.

"La percezione del problema fin dalla parte conclusiva dell’estate, può avere inciso, senza dubbio. Rimane invece più difficile vedere crescere l’adesione per il vaccino anti Covid. Su questo le richieste sono ancora limitate".

Quando si parla di vaccini non ci sono solo quelli contro l’influenza o il Covid. L’Ausl Romagna ha avviato una campagna che si chiama ‘Vaccinazioni in tour’. Domani l’open day per le sedute vaccinali farà tappa a Sant’Agata Feltria, nel parco a fianco del Paese. L’obiettivo è rendere l’accesso alla profilassi più semplice e immediata per i cittadini. A Sant’Agata Feltria, il mezzo dell’Ausl sarà operativo dalle 9,30 alle 14, senza la necessità di prenotazione.

Le vaccinazioni possibili saranno contro l’Herpes Zoster o fuoco di Sant’Antonio, e anti-

Pneumococco per tutti i nati dal 1952 al 1960. Inoltre sarà possibile vaccinarsi contro il tetano per tutti i cittadini senza limite di età. La vaccinazione contro lo Pneumococco è possibile da ttutti i medici di base. Viene consigliata, piegano dall’Asul, perché le infezioni da pneumococco sono molto diffuse nella popolazione anche in assenza di sintomi. Ma in alcuni casi il batterio può causare otiti e polmoniti, e può portare a conseguenze molto gravi.

Andrea Oliva