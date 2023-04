"Termosifoni accesi fino al 15 aprile"

Le rigide temperature di questi giorni hanno indotto la sindaca Daniela Angelini a emettere un’ordinanza, che consente di tenere accesi gli impianti di riscaldamento per 6 ore al giorno fino al 15 aprile a Riccione- "La scelta – recita l’ordinanza – dipende dal fatto che l’andamento climatico della corrente stagione fa prevedere la permanenza di tempo instabile, con basse temperature", in particolare nelle ore serali. Resta l’invito a non superare i 19 gradi. Nel caso le temperature risalgano prima del 15 aprile, l’ordinanza verrà revocata. Prima di Riccione anche il sindaco di Rimini aveva firmato un analogo provvedimento, visto il clima rigido di questi giorni.