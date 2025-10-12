Terra a passione fanno lievitare il buon pane

Non contenta di aver ridato vita alla storica bottega della Gilda e all’antica osteria ad Marinacc, l’ostessa di Verucchio, Mariapia Bartolucci, ha impastato una nuova sfida, profumata e concreta. Un pane buono, sano e accessibile a tutti, sfornato ogni giorno nella sua bakery Tiee cibo e Vino in piazza Malatesta. Classe 1966, riminese di nascita e verucchiese per amore, Mariapia è sommelier e degustatrice di olio evo. Da anni è impegnata nella battaglia per un cibo che nutra corpo, sensi, spirito, nato da materie prime selezionate e rispettose dell’ambiente.

Il progetto è nato nel 2016 insieme al marito Fabio Massetti, con l’idea di coltivare grani antichi biologici sulla collina di Verucchio. Dopo molti esperimenti, la scelta cade sul grano Verna, varietà toscana a spiga alta, forte, resistente, coltivata senza concimi chimici né trattamenti aggressivi. "Dal 2019 produciamo solo Verna – racconta Mariapia con entusiasmo – ha circa il 12% di proteine e un glutine naturalmente basso, appena lo 0,9% contro il 14% delle farine moderne. È ideale per chi soffre di intolleranze, pur non essendo gluten-free". Dal forno escono pani rustici, filoni, bauletti, soda bread, piadine romagnole e dolci come maritozzi del Montefeltro, muffin, crostate, ciambelle e biscotti. Dal 2020 la coppia collabora col professor Enzo Spisni dell’università di Bologna, i cui studi – consultabili in bottega – confermano i benefici del grano Verna per l’apparato gastrointestinale.

