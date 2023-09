Terra di sport e di grandi eventi "Nuovi investimenti in arrivo"

Rimini è sempre più sportiva. L’indagine del Sole 24 Ore lo definisce indice di sportività. Senza scomodare Pierre de Coubertin, si tratta di un valore che tiene conto del livello raggiunto dalla provincia considerando il numero dei tesserati nella varie società, l’attrattività degli eventi sportivi, gli investimenti pubblici nel settore dello sport, lo stato dell’arte dell’impiantistica sportiva e tanto altro ancora. L’indagine mira quindi a offrire un quadro del livello raggiunto dalla città sul fronte sportivo, e in questo dipinto Rimini continua a migliorarsi. Nel 2020 la provincia si trovava al 40esimo posto. Da qui è iniziata una risalita che l’ha portata al 17esimo posto di quest’anno dopo essersi piazzata 28esima un anno fa. Tra i capoluoghi regionali siamo secondi solo a Bologna che a livello nazionale è ottava. Prima assoluta la città di Trento. In alcuni settori dell’indagine Rimini ha staccato risultati da prime posizioni come l’attrattività degli eventi ospitati, addirittura seconda. Quinta posizione invece nell’ambito degli investimenti pubblici e seconda per l’ampio movimento sportivo generato tra gli amatori. Ma c’è anche la presenza di corsi universitari, licei sportivi e immatricolati in scienze motorie che ha fatto guadagnare la seconda posizione. Per il numero di imprese sportive Rimini è riuscita a primeggiare persino su Milano. Altra conferma negli sport legati ai motori. Siamo davanti a tutti, o quasi. Lassù resta Modena, dove scalpita il Cavallino. "Al di là dei risultati e dei piazzamenti, l’indice del Sole 24 Ore mette in evidenza alcuni elementi interessanti – sottolinea l’assessore allo Sport Moreno Maresi – a partire dagli investimenti infrastrutturali per lo sport. Su questo fronte la città di Rimini sta continuando a impiegare risorse ed energie, sia per i grandi impianti sia per le strutture di quartiere".

Andrea Oliva