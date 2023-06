Terrazza Cotarella, un aperitivo di beneficenza

Aperitivo Lilla sulla terrazza del Gustavino di Riccione. È qui che si svolgerà Terrazza Cotarella, organizzata dalla Fondazione che vede impegnate Dominga, Marta ed Enrica Cotarella, insieme a Ruggero Parrotto, anima e corpo della Fondazione. Nel locale che si trova affacciato sul lungomare della Libertà si svolgerà questa sera con inizio alle 18 un aperitivo a buffet, in abbinamento a vini selezionati quali il Tellus Chardonay e il Tellus Syrah Fiocchetto Lilla. La partecipazione è aperta a tutti al costo di 15 euro. L’evento è stato pensato e voluto dalla Fondazione per aiutare le popolazioni alluvionate nelle zone della Romagna. Infatti il ricavato della serata verrà devoluto in favore di chi è stato colpito dagli allagamenti. Per informazioni o prenotazioni 346.1185435.