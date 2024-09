Terrazze vista mare . Montanari in graticola

"I ristoranti in spiaggia con le terrazze dove cenavano i clienti c’erano anche negli anni Sessanta. Non capiamo la contrarietà dal presidente di Federalberghi". Marco De Luca dell’associazione bar di spiaggia risponde per le rime a Claudio Montanari. Federalberghi ha presentato tre osservazioni al Comune in materia di bandi per il rinnovo delle concessioni demaniali. La prima riguarda il mantenimento del numero di ombrelloni e tende, il secondo chiede un maggior punteggio per chi partecipa al bando se dimostra di collaborare con gli hotel, e il terzo è il taglio all’altezza dei ristoranti sulla spiaggia. In altri termini Federalberghi vorrebbe impedire la sopraelevazione delle strutture con un piano in più, cosa consentita dal vecchio piano dell’arenile.

"Ricordo che a Rimini gli albergatori contestarono la medesima cosa - riprende De Luca -. Ma sinceramente non vedo un problema nel dotare i bar ristoranti di una terrazza utilizzabile dalla clientela. Oggi sui tetti dei locali a un piano già si trovano le dotazioni degli impianti come ad esempio le cappe della cucina e altro ancora. Utilizzare e ordinare quegli ingombri realizzando delle terrazze per i clienti mi pare sia una miglioria anche per chi vede dall’esterno le strutture".

Poi arrivano le frecciatine. "Si parla tanto di qualità da aumentare. Penso che offrire alla clientela, che ricordo è anche la clientela degli hotel, una terrazza vista mare dove pranzare o cenare, sia un valore aggiunto. Anzi dovrebbero esserne contenti anche i titolari degli alberghi". Non è finita qui. "Oggi stiamo assistendo a diverse strutture alberghiere che chiudono le cucine, e di conseguenza si pone il tema del servizio da offrire alla propria clientela. Aumentare la qualità dei ristoranti in spiaggia dovrebbe essere un valore aggiunto". Le punzecchiature non finiscono qui. Non solo la previsione di strutture a due piani era già prevista nel piano spiaggia riccionese, tanto che alcuni l’hanno colta negli anni scorsi, "ma a Cattolica da tempo i ristoranti si sono alzati e nessuno ha posto problemi, tanto meno gli albergatori. Non penso che una terrazza che vede il mare possa diventare un disturbo".

Andrea Oliva