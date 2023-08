Terrazzi abusivi sul porto canale "Non sono sanabili, vanno rimossi"

I terrazzi affacciati sul ponte di Tiberio non sono sanabili. A stabilirlo è una sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso di una coppia di residenti assistititi dagli avvocati Davide Grassi e Andrea Mussoni. La coppia si trova con una pertinenza di circa 5 metri per 2,40, alta poco più di due metri, su cui è stato ricavato il terrazzo. Lo spazio è a meno di cinque metri dal muro che sale dal canale per contenere le piene. Già nel 2003 il Servizio tecnico di bacino Romagna si era espresso contro la sanatoria del manufatto per violazione della distanza minima. Ora la battaglia legale giunge al termine con il Consiglio che rigetta il ricorso come in precedenza, era il 2019, avevano fatto i giudici del Tar. La sentenza può avere un effetto catena sugli altri terrazzi per i quali erano scattati i controlli degli uffici del Comune. Sono passati anni dalle prime battaglie dei residenti che si erano visti negare il condono per quelle pertinenze cresciute con vista sul canale del porto, diventati poi dei terrazzi da cui godere di una vista impagabile. La vicenda inizia nei primi anni del Duemila quando gli uffici di Palazzo Garampi rigettano una richiesta di condono presentata da un privato. Il cittadino non ci sta e nel 2005 impugna il diniego inserendo nel ricorso anche una decina di vicini che si trovavano in una situazione simile, ma in precedenza avevano ottenuto il condono. Il proprietario non ci sta a essere l’unico con il terrazza abusivo, ma la speranza nella sanatoria se ne va in fumo. Nel 2013 la sentenza dà ragione al Comune e il giudice indica all’ente pubblico di rivedere le altre pratiche. Il Comune riprende in mano la partita dei condoni dopo alcuni anni in cui il servizio era stato avere esternalizzato, e per gli altri residenti arriva la doccia fredda. Gli uffici riguardano le sanatorie rilasciate per le terrazze e verificano che in diversi altri condoni mancano i pareri dell’autorità di bacino e della Soprintendenza. Quindi vengono tutti annullati.

Andrea Oliva