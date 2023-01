Terremoto, 21 milioni per sistemare le scuole

Un piano anti-terremoti rallentato dalle difficoltà e dall’impossibilità nel trovare una struttura alternativa all’istituto Leon Batista Alberti. Nelle scuole superiori della Provincia la scossa avvertita giovedì mattina ha fatto suonare un ulteriore campanello di allarme. La Provincia ha avviato da tempo un vasto programma di lavori, in parte in corso, in parte programmati, per l’adeguamento simico delle strutture che in più casi risalgono a prima del 1983, dunque precedenti alla normativa antisismica per le costruzioni. Attualmente sono in corso interventi per poco più di sette milioni di euro. Di questi 1,5 riguardano una parte dell’edificio del liceo Einstein. Gli operai stanno lavorando nella zona dell’aula magna. A Riccione il cantiere avviato nella ex scuola Pascoli, oggi sede delle classi dell’alberghiero Savioli e del liceo Volta-Fellini, è stato finanziato con 2,8 milioni di euro e dovrà mettere in sicurezza una struttura datata che già in passato diede molti problemi nella zona della palestra. Altro cantiere cruciale per la Provincia è quello che riguarda l’Ipsia Leon Battista Alberti. In questo caso sono iniziate le operazioni per la demolizione e ricostruzione della succursale che comporteranno una spesa di 1,5 milioni di euro. Questi cantieri sono solo il principio di un piano molto più vasto che sta procedendo tra difficoltà nel trovare strutture alternative dove sistemare le classi durante i lavori negli edifici, e aumenti di prezzi che obbligano la Provincia a trovare nuove risorse per far fronte all’aumento dei costi in edilizia.

Al liceo Einstein non appena termineranno i lavori sui corpi A e C, quelli con l’aula magna, partiranno quelli sull’edificio centrale. Saranno i più impattanti. L’ente ha l’obbligo di far partire i lavori entro il mese di novembre perché questi sono i tempi fissati da Pnrr.

Più complesso il caso dell’Alberti. Per adeguare la sede centrale serve far traslocare le classi in un altro edificio. Era stato presentato un avviso pubblico per trovare una palazzina adeguata, ma è andato deserto. E’ probabile a questo punto che la Provincia decida di utilizzare strutture prefabbricate, i cosiddetti container, ma questo comporterà una considerevole spesa in più che si andrebbe ad aggiungere ai 4,8 milioni per rendere l’Alberti a prova di terremoto. Infine un importante finanziamento è previsto per un nuovo edificio a supporto degli istituti in zona Colonnella. Vicino all’Einstein e al Valturio verrà costruita una palazzina con un contributo di 5,6 milioni di euro per fare fronte all’aumento della popolazione scolastica atteso nei prossimi anni nelle scuole superiori.

Andrea Oliva