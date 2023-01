Terremoto e paura, alunni evacuati Controlli a tappeto nelle scuole

Sisma gemello. La terra non lascia pace anche al territorio di Rimini e dopo la paura di giovedì, ad appena due giorni di distanza, un altro terremoto ha letteralmente buttato giù dal letto la Riviera con una prima scossa distintamente avvertita sul territorio alle 6.32 di ieri mattina. Un terremoto di magnitudo 4.1 il cui epicentro è risultato essere a sud ovest di Gambettola, a 18 chilometri di profondità, in provincia di Forlì-Cesena, proprio nella stessa zona in cui aveva colpito due giorni fa con la stessa intensità. Un primo sussulto, gemello appunto a quello precedente che come seguendo uno stesso canovaccio si è ripetuto a distanza di poche ore, con una seconda violenta scossa alle 11.29, come registrato dall’Ingv, di magnitudo 3.8. Un secondo moviemento tellurico che questa volta non ha rovinato il sonno alla popolazione, bensì ha fatto temere il peggio soprattutto nelle scuole della città, dove gli studenti sono stati fatti evacuare dagli edifici in fretta e furia.

Apprensione e paura si sono respirati dalle parti del polo scolastico di Viserba, con migliaia di studenti costretti ad abbandonare le aule per rifugiarsi all’esterno, davanti ai plessi o nei parchi. Così è stato per l’istituto professionale Einaudi, il liceo scientifico Serpieri, il liceo economico sociale e linguistico Valgimigli, nonché, spostandosi verso il centro, anche il liceo classico di via Brighenti Giulio Cesare Valgimigli e la sede distaccata del liceo delle scienze umane. Fuori tutti dopo la scossa, con gli studenti del classico GIulio Cesare costretti a rifugiarsi nel parco, rientrando soltanto alle 12.10 circa, dopo un sopralluogo compiuto dalla dirigente scolastica e il personale. Prima di tutti invece sono rientrati gli alunni del licedo delle scienze umane, che per le 11.50 hanno potuto riprendere regolarmente le lezioni dopo il grande spavento.

Fortunatamente, infatti, solo di questo si è trattato, dal momento che il Comune di Rimini aveva già attivato dopo le 6.32 una ricognizione da parte dei tecnici comunali e di Anthea nei vari plessi del territorio di competenza per appurare eventuali criticità. Criticità che non sono state rilevate, così come danni, non tali da richiedere la sospensione dell’attività didattica. Nemmeno all’istituto Valturio dove alcuni dissesti avevano fatto allarmare il personale tanto da richiedere il sopralluogo dei vigili del fuoco, i quali hanno tuttavia appurato come si trattasse di vecchie criticità, slegate dalle più recenti scosse. Anche nel comune di Riccione i controlli eseguiti in mattinata ieri dai tecnici di Comune e Geat non hanno rilevato problemi durante l’sipezione degli edifici scolastici.

"Lo sciame sismico continua come ci si attendeva – ha dichiarato la vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, Irene Priolo–. E come già comunicato ai sindaci, i tecnici confermano che lo sciame non indica un’evoluzione del fenomeno col propagarsi di scosse a livello più superficiale. L’evento è stato avvertito dalla popolazione, ma dalle verifiche effettuate non risultano danni a persone o cose", compreso il nostro territorio.

Francesco Zuppiroli