Terremoto in consiglio comunale Vannucci scarica la maggioranza

Il consigliere comunale Gianluca Vannucci è uscito dal Partito democratico e dalla maggioranza. Continuerà a rimanere consigliere comunale fondando il Gruppo misto: "Siederò sui banchi della minoranza". Uno scossone arrivato dopo le ultime fibrillazioni in maggioranza per la proposta della sindaca Angelini di nominare come capo di Gabinetto Fabio Ubaldi. Ma le cose che non sono andate gù a Vannucci sono diverse, contenute in una lettera pubblicata anche sui social. "Pensavo che la vittoria alle amministrative fosse il viatico per una esperienza più inclusiva e ricca di contenuti, purtroppo mi sbagliavo. La giunta ha assunto decisioni inconcepibili senza minimamente condividerle con noi consiglieri. Sapevamo solo a cose fatte degli errori che poi si sarebbero compiuti in città. Penso per esempio al diktat di dover approvare un bilancio chiuso praticamente grazie solo all’aumento di imposte a carico dei cittadini". Dura la posizione sul Turismo. "Mi riferisco poi agli eventi imbarazzanti del centenario di Riccione, con l’organizzazione colpevolmente lasciata in mano solo a sindaca, vicesindaca e assessore al bilancio, senza che nessun’altra forza politica fosse coinvolta".

Poi vengono "i 200mila euro all’impianto natatorio. E’ un altro dei motivi che mi spingono ad esprimere il mio disappunto per la cattiva gestione di questa amministrazione". Ed infine l’affaire Ubaldi. "La recente nomina non condivisa in campagna elettorale e sicuramente divisiva, di un leader di partito di maggioranza a capo di gabinetto, è stata l’ultima scelta fatta senza tenere conto dell’opinione di quattro dei cinque partiti della maggioranza". Ce n’è anche per il Pd, "che non si è mai imposto al tavolo della coalizione chiedendo il rispetto del programma, anzi spesso è stato succube di decisioni calate dall’alto, imponendo a noi consiglieri scelte difficili da digerire". Parole indigeste per la dirigenza del partito che il reggente Riziero Santi bolla così: "Prendiamo atto del suo malessere, ma sarebbe stato più giusto dimettersi da consigliere comunale. Andando nel Gruppo misto finisce per mostrarsi come uno dei soliti trasformisti che per occasioni personali sceglie altre strade. Le dimissioni sarebbero state più corrette nei confronti degli elettori, che già mi dicono sentirsi traditi". Nell’opposizione l’addio di Vannucci viene letto come "segno di una frattura più ampia – spiega Beatriz Colombo di FdI –. Non è un caso isolato, basti ricordare l’addio del dirigente Baldino Gaddi. Ciò di cui si lamenta Vannucci sono le medesime cose che avevamo denunciato noi dell’opposizione, dunque avevamo ragione e i mal di pancia della maggioranza sono la prova che qualcosa non va".

a.ol.