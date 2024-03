Terremoto in giunta: Galli si dimette: "Colpa del mio addio alla Lega"

Terremoto in giunta a Bellaria. Bruno Galli si dimette lascia, al suo posto diventa vicesindaco Cristiano Mauri. A fine febbraio Galli aveva lasciato, tra le polemiche, la Lega. "Le mie dimissioni sono state accettate dal sindaco Filippo Giorgetti – dichiara lui – Con grande amarezza ho maturato questa decisione alla luce delle fibrillazioni provocate dal mio addio alla Lega. Pur restando un uomo di centrodestra, a oggi la mia scelta è lontana da una già pronta alternativa politica. Nell’interesse dell’amministrazione di Bellaria e per rispetto di Giorgetti che l’ha ben guidata ho preferito fare un passo indietro, anteponendo il noi all’io". "Lascio un assessorato – continua Galli – in pari con tutti gli oneri. Penso soprattutto alla programmazione degli eventi, ai bandi per contributi alle società sportive, agli investimenti su palazzetto e stadio Nanni". Galli puntualizza: "Non sono stato imposto a Giorgetti, nel 2019, nella giunta. Semmai sono stato la soluzione, per superare diktat e impasse. Rifarei tutto, compresa la gestione silenziosa per distendere gli animi, dei rapporti tra vertici, gruppo consigliare e alcuni esponenti della Lega che in questi 4 anni e mezzo, a mio avviso, non si sono certo distinti per impegno e contributo alla buona amministrazione di Bellaria". Poi i ringraziamenti a sindaco, giunta, maggioranza e opposizione e ai dipendenti comunali. E infine la promessa: "Rimarrò a disposizione di Bellaria, per il bene della città".

Il sindaco Giorgetti ha scelto di non nominare un altro al posto di Galli, e ha redistribuito le deleghe. "Ringrazio Galli per la correttezza, l’impegno e il contributo umile e serio fornito alla nostra comunità – dice il primo cittadino – Sono grato a lui per il rapporto umano e professionale che abbiamo costruito insieme. Lascia l’assessorato in pari, anche per le programmazioni estive, con un grande lavoro fatto con la Fondazione Verdeblu. Per quanto riguarda le deleghe, mancano pochi mesi alle elezioni e le distribuiamo in giunta". La delega allo sport va al sindaco, turismo e volontariato a Flaviana Grillo. Al leghista Cristiano Mauri, invece, il ruolo di vicesindaco. "Le dimissioni di Galli rappresentano un fatto politico clamoroso – scrive il Pd locale _ Una settimana fa il sindaco aveva confermato la fiducia nel suo braccio destro, fresco di dimissioni dalla Lega. Oggi queste dimissioni sono state imposte. Bel pasticcio di fine mandato. Una lotta tra i partiti di destra, il cui interesse per le poltrone è sempre andato a discapito di un serio dibattito su temi e concretezza del fare amministrativo".

Rita Celli