Terremoto oggi a Cesena, forte scossa avvertita anche in provincia di Rimini: scuole evacuate

I bambini usciti dalla scuola elementare Pascucci di Santarcangelo

Rimini, 26 gennaio 2023 - Tante telefonate ai vigili, numerose scuole evacuate, controlli in corso negli edifici. Sono gli effetti nel Riminese della forte scossa di terremoto avvenuta questa mattina alle 11,45 con epicentro a Cesenatico.

Nella mattinata ce ne sono state altre, sempre nel Cesenate, ma quella delle 11,45 con epicentro a Cesenatico e magnitudo 4.1 si è avvertito in maniera molto forte anche nella provincia di Rimini.

Per questo in molte scuole gli studenti sono subito usciti in strada con gli insegnanti. Così è avvenuto anche in alcuni uffici pubblici e privati.

A Santarcangelo tutti i dipendenti del Comune sono scesi in piazza. Sono in corso le verifiche nelle scuole. Il Comune di Rimini ha “immediatamente attivato i controlli a opera dei tecnici comunali e personale di Anthea, in particolare nelle scuole”.

Lo stesso si sta facendo anche a Bellaria e in altri comuni del Riminese. “Una squadra di ingegneri – spiega il sindaco di Bellaria – sta già facendo il giro degli difici pubblici partendo dalle scuole”.