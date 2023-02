Terreno all’asta per un milione

Il Comune di Santarcangelo ci riprova. Nuovo tentativo di vendita all’asta (dopo quella andata deserta a gennaio) per il terreno edificabile in via Giovanni Paolo II, a meno di un chilometro dal centro storico. Il lotto è di 3.436 metri quadrati, di cui 2.647 di superficie utile edificabile. Confermato, come nell’altro bando, il vincolo per chi acquista: dovrà destinare una parte (almeno il 30%) delle superficie edificabile totale a edilizia convenzionata, e realizzare un giardino a uso pubblico di 450 metri quadrati. Stavolta si partirà da una base d’asta di 977mila euro, contro un milione e 149.500 euro del vecchio bando. Le offerte dovranno essere presentate entro il 5 aprile.