Terribile incidente in scooter: ragazzino di 15 anni in fin di vita

Rimini, 30 marzo 2025 – Lotta per la vita un ragazzino di 15 anni che si trova ricoverato in gravissime condizioni in terapia intensiva all'ospedale Bufalini di Cesena, a seguito di un incidente avvenuto questa notte.

Cosa è successo

Il minorenne è rimasto vittima di uno scontro con un'automobile mentre alle 23 circa di ieri sera si trovava a bordo del proprio scooter in via Acquario, zona Costellazioni a Rimini. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine (sul posto sono intervenuti sia gli agenti della municipale che della polizia di Stato), il giovane stava uscendo da una stradina chiusa in sella al suo scooter Yamaha con targa sammarinese quando, per cause ancora oggetto di accertamento da parte delle forze dell'ordine, l'adolescente è entrato in collisione con un'auto.

Una Opel Astra guidata da un bielorusso quarantenne, residente nella zona, che stava percorrendo via Jano Planco in direzione monte. Resta da capire se alla base dello schianto ci sia un'infrazione stradale o meno.

Il fortissimo impatto

Quel che è certo è che il motorino è stato sbalzato a terra e il 15enne è così rovinato sull'asfalto rimanendo gravemente ferito. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi con un'ambulanza e l'automedica, oltre ad appunto i vigili e gli agenti delle Volanti. La polizia locale ha quindi proceduto ai rilievi per determinare la dinamica, mentre è stata allertata anche l'autorità giudiziaria.

Le indagini

Le forze dell'ordine hanno anche compiuto tutti gli accertamenti del caso sull'automobilista, che però non è risultato alterato o sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Il giovane, che vive nella zona dell'incidente, è stato immediatamente trasferito d'urgenza al Bufalini, dove si trova in pericolo di vita.