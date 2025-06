Terrore al Pronto soccorso. Donna ferisce un’infermiera. Sanitari blindati in una stanza

Un pezzo di legno appuntito. Usato come arma per seminare il caos nel pronto soccorso di Rimini e per ferire una operatrice socio-sanitaria. E’ quanto accaduto nella notte a cavallo tra domenica e lunedì all’ospedale Infermi di Rimini, dove una donna di 47 anni - sotto effetto di droghe - ha dato in escandescenza, costringendo il personale sanitario a chiudersi dentro una stanza, prima dell’arrivo congiunto dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Rimini, dei colleghi della stazione di Rimini Porto e della polizia di Stato. La donna, una 47enne senza fissa dimora già nota alle forze dell’ordine, era stata soccorsa poco prima dal 118 mentre vagava in evidente stato confusionale a Coriano. Trasportata in ambulanza all’ospedale riminese, è risultata essere sotto effetto di stupefacenti.

Durante gli accertamenti sanitari, la situazione è precipitata. Senza apparente motivo, la donna ha aggredito una Oss colpendola con un oggetto in legno appuntito, provocandole una brutta ferita al braccio. Presi dal panico, i sanitari presenti si sono chiusi in una stanza del reparto, riuscendo a lanciare l’allarme e a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. All’arrivo sul posto, carabinieri e poliziotti si sono trovati di fronte a una scena drammatica: la 47enne, ancora in escandescenza, ha tentato di aggredire anche i militari. Solo l’utilizzo del taser in dotazione ai carabinieri ha consentito di immobilizzarla in sicurezza, permettendo ai sanitari di sedarla e trattenerla in osservazione. Una volta conclusi gli accertamenti clinici, la donna è stata denunciata in stato di libertà per lesioni personali a pubblico ufficiale e a esercente una professione sanitaria, oltre che per resistenza.

L’episodio avvenuto all’ospedale Infermi di Rimini si inserisce in un quadro sempre più allarmante di aggressioni nei confronti del personale sanitario, un fenomeno in preoccupante crescita sia a livello nazionale che locale. Anche in provincia di Rimini, infatti, non si contano più i casi in cui medici, infermieri e operatori sanitari sono stati oggetto di minacce, insulti e vere e proprie aggressioni fisiche, in particolare nei pronto soccorso, dove spesso si sommano situazioni di emergenza, lunghe attese e pazienti in stato di alterazione psicofisica. Ordini professionali, sindacati e associazioni di categoria hanno più volte lanciato l’allarme, chiedendo non solo un potenziamento delle misure di sicurezza, ma anche campagne di sensibilizzazione sul rispetto del lavoro sanitario. In alcune strutture si è reso necessario il ricorso a vigilanza privata o alla presenza costante delle forze dell’ordine per garantire un ambiente di lavoro sicuro.

Lorenzo Muccioli