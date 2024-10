Terrore al supermercato. Baby ladri armati di spray

Momenti di terrore al Conad City di viale Tiberio, nel borgo San Giuliano. Nel tardo pomeriggio di ieri due giovani nordafricani, dopo essere entrati nel supermercato, hanno cominciato ad aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali. Sorpresi mentre stavano per commettere un furto, sono tornati poco dopo e - per dispetto - uno di loro ha estratto lo spray al peperoncino spruzzandolo in aria. Qualcuno, tra i dipendenti e i clienti del negozio, si è sentito leggermente male, accusando bruciore agli occhi e alla gola.

Sul posto sono accorsi a sirene spiegate i sanitari del 118 e la polizia di Stato. Gli agenti hanno fermato i due ragazzi, entrambi minorenni e con vari precedenti, e li hanno portati in Questura per accertamenti. Stando a una prima ricostruzione, i due minorenni – entrambi noti nella zona, già in passato sorpresi a rubare – hanno fatto fatto il loro ingresso nel supermercato poco prima delle 19. I commessi, conoscendo le loro abitudini, non li hanno persi di vista per un secondo, tenendoli d’occhio mentre si aggiravano tra gli scaffali. I ragazzi avrebbero cercato di impossessarsi di una bottiglia di alcolico. Dopo una discussione a voce alta con i dipendenti, sono stati allontanati. La cosa sembrava finita lì, ma qualche minuto dopo i due sono tornati e uno ha tirato fuori lo spray urticante spruzzandolo in aria. Il titolare ha chiamato la polizia, mentre i due hanno tentato di fuggire spintonando e ingaggiando una colluttazione con l’addetto alla sicurezza. Le pattuglie sono accorse immediatamente e i minorenni sono stati fermati e condotta in questura per l’identificazione. La posizione dei ragazzi ora è al vaglio degli inquirenti.