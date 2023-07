Terrore al supermercato Puntano pistola al cassiere

Hanno atteso l’ora di chiusura, per entrare in azione. Poi, volto travisato e pistola in pugno, sono entrati di corsa nel supermercato, hanno minacciato uno dei cassiere con l’arma e si sono fatti consegnare l’incasso. La rapina è avvenuta mercoledì sera intorno alle 20 all’Eurospin di Rimini, sulla Statale 16. Sull’episodio indagano i carabinieri, arrivati poco dopo sul posto. I militari hanno trovato la pistola usata per il colpo: si tratta di un’arma giocattolo, senza tappo rosso, che i banditi hanno abbandonato fuori dal supermercato prima di scappare a bordo di uno scooter. Il bottino è stato di oltre 3mila euro.

II rapinatori hanno agito con destrezza. Una volta dentro, sono andati subito verso una delle casse puntando l’arma contro un dipendente. Un collega è riuscito a capire subito cosa stava accadendo: si è accorto della pistola, ha dato l’allarme e radunato i clienti (una decina) che in quel momento erano dentro l’Eurospin, portandoli al sicuro nel magazzino sul retro insieme agli altri dipendenti del supermercato. Tra i clienti anche una donna con il figlio molto piccolo, e un uomo, anche lui con il figlio. Sono rimasti tutti nascosti per quache minuto nel magazzino, "ma a noi è sembrata un’eternità. Eravamo tutti molto spaventati", racconta una cliente che si trovava lì durante la rapina. Quando hanno capito che non c’erano più pericoli e sono usciti dal magazzino, al supermercato erano già arrivati i carabinieri.

I militari stanno vagliando i filmati delle telecamere dell’Eurospin e della zona, in cerca di indizi utili. Sul posto hanno rinvenuto la pistola usata dai rapinatori: un’arma giocattolo priva di tappo rosso, che i banditi hanno abbandonato a terra durante la fuga. La scientifica è al lavoro per cercare di rilevare eventuali impronte. Stando ad alcuni testimoni, i malviventi sono fuggiti in sella a uno scooter di grossa cilindrata. "Abbiamo passato momenti di terrore. I rapinatori hanno agito in maniera rapida e determinata e sapevano il fatto loro", hanno riferito ai militari alcuni dipendenti e clienti. I carabinieri hanno già acquisito le immagini delle telecamere del supermercato e controlleranno anche altri impianti della zona, per cercare di risalire all’identità dei rapinatori.