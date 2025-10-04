Terrore e boati al rally: esplosivi tra il pubblico a San Marino, 8 feriti

Repubblica di San Marino, 4 ottobre 2025 – Un’esplosione. Poi un’altra. E un’altra ancora. È stato con il rumore di una serie di boati sordi a squarciare i rombi del motore delle auto del RallyLegend che si è scatenato il panico tra la folla assiepata lungo il tracciato della Tappa 2 della 23esima edizione della competizione. Attimi di terrore vissuti quando sul pubblico a più riprese hanno cominciato a piovere grossi petardi che come in una serie di attacchi ad ondate hanno colpito un totale di otto persone a partire dalle 14 circa.

Intorno a quell’ora infatti, durante lo svolgimento della prova speciale numero 4 ‘La Casa’, alla postazione numero 78, hanno iniziato ad arrivare le prime richieste di aiuto e intervento medico da parte di persone che sostenevano di essere state appena colpite da un violento petardo lanciato dalla collina. In tutto, sono state quindici le richieste d’intervento per ordine pubblico e otto per intervento medico: tutte riferenti la medesima criticità.

Così ha preso in fretta i contorni la presenza di una o più persone intente a scagliare esplosivi tra la gente durante lo svolgimento del rally che proprio per questo ha subito un ritardo di circa due ore sulla tabella di marcia per le continue interruzioni necessarie a far sopraggiungere sul posto i mezzi di soccorso. Una volta messi in sicurezza gli otto feriti – che risultano tutti di lieve entità sebbene per qualcuno sia comunque stato necessario il trasferimento in pronto soccorso per accertamenti –, il presidio di sicurezza si è subito mobilitato anche per individuare il responsabile del lancio di esplosivi.

Grazie anche al contributo delle persone del pubblico che hanno visto il responsabile in fuga, è stato possibile per la Gendarmeria intercettare l’uomo nella zona della boscaglia, all’esterno della prova speciale. L’uomo, un giovane maggiorenne di nazionalità italiana, è stato quindi immediatamente trasportato negli uffici della Gendarmeria per gli accertamenti del caso, mentre procedono le indagini per capire se il giovane abbia agito da solo nel lancio dei petardi o se con lui ci fossero anche altre persone.

f. z.