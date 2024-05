Terrore nella pizzeria. Vuole mangiare gratis e prende a pugni il titolare

Pretendeva di mangiare gratis una pizza e voleva anche la birra, sempre senza pagare naturalmente. Ma il titolare, vedendolo visibilmente ubriaco, stavolta si è rifiutato. "Oggi non ti dò niente". E l’uomo ha reagito colpendolo con un pugno al volto e poi ha seminato il panico nel locale, che a quell’ora era ancora pieno di clienti. L’episodio è accaduto martedì sera in pieno centro a Rimini, alla Pizzeria del 2000 di via Castelfidardo. In manette è finito un trentenne di origine sinti, che vive con la sua famiglia nel campo di via Islanda: è accusato di rapina, lesioni, danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e anche di aver violato il Dacur (il Daspo urbano), che gli vietava di entrare nei pubblici esercizi. Il giovane, come ha riferito lui stesso ieri al giudice, era già stato nella pizzeria di via Castelfidardo altre volte. In diverse occasioni i gestori della pizzeria gli avevano regalato, a fine serata, i tranci di pizza avanzati dalla giornata.

Così martedì, intorno alle 19, il trentenne si è presentato di nuovo in via Castelfidardo nella speranza di mangiare un’altra volta a sbafo. Visto che era parecchio su di giri, avendo già bevuto tanto, e che in quel momento nel locale c’erano ancora molti clienti, il titolare della pizzeria Edoardo Tiraferri ha rifiutato di dargli la pizza e la birra gratis. E così il trentenne è andato su tutte le furie: "Se non mi dai da mangiare ti ammazzo". Alle minacce è seguita l’aggressione: ha sferrato un pugno al titolare della pizzeria, poi ha scaraventato sedie e tavoli e lanciato una bottiglia di vetro contro la vetrata del locale. Ormai completamente fuori controllo, l’uomo ha minacciato anche i clienti presenti urlando: "Vi accoltello tutti...". Per la paura, i clienti si sono barricati dentro la pizzeria. Nel frattempo sul posto sono arrivati gli agenti della polizia. Ma lui, che si stava allonando da via Castelfidardo, alla vista delle divise anziché placarsi si è scagliato anche contro di loro. I poliziotti, non senza fatica, sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo, con lui che continuava a inveire e a insultarli.

Ieri il trentenne, difeso dall’avvocato Ninfa Renzini, è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto. L’uomo resterà in carcere sicuramente almeno fino al 29 maggio, quando inizierà il processo. "Questa zona purtroppo – dicono dalla pizzeria – sta diventando sempre più pericolosa, a causa degli ubriachi che bivaccano praticamente ogni giorno in via Castelfidardo e fuori dal Mercato coperto. E alla sera c’è da aver paura".

Manuel Spadazzi