Terrore in piazza per un 14enne: “Mio figlio rapinato da tre minorenni, ora non vuole più uscire di casa”

Rimini, 14 ottobre 2024 – Accerchiato e rapinato in piazza da tre ragazzi, tutti minorenni come lui. Vittima dell’aggressione, avvenuta in pieno centro a Morciano l’altra sera, è un 14enne. Che ora è terrorizzato, come i suoi genitori. “Ha paura di uscire e di trovarsi di nuovo faccia a faccia con loro”, racconta la madre del ragazzino rapinato. L’episodio è avvenuto sabato, intorno alle 21, in piazza Risorgimento. Il 14enne era andato a mangiare una pizza insieme a un amico. Stava per rientrare a casa (il padre stava andando a prenderlo) quand’è stato affrontato da altri tre ragazzi, tutti minorenni come lui. Due di loro l’hanno immobilizzato con la forza, mentre il terzo gli ha portato via il portafoglio dalla felpa. I tre si sono allontanati poi a piedi. Il ragazzino rapinato ha subito chiamato i genitori, che si sono precipitati sul posto.

“Abbiamo chiesto tra le persone che erano in piazza, abbiamo cercato di capire cos’era accaduto e se avevano visto qualcosa – spiega la madre del 14enne – Poi abbiamo chiamato anche i carabinieri”. Nel frattempo i genitori si sono messi a cercare il portafoglio nelle vicinanze, sperando così di ritrovare almeno i documenti. “Dopo quasi tre ore alcuni ragazzi mi hanno detto di aver visto quei tre che scappavano e gettavano qualcosa. Sono stati loro a ritrovare i documenti e l’abbonamento del bus di mio figlio. Ma del portafoglio non c’era traccia”. I genitori del ragazzo hanno parlato con i carabinieri e sono tornati ieri in caserma. “Non abbiamo fatto ancora denuncia”. Il 14enne è terrorizzato. “Ha paura di uscire e di incontrarli ancora”.

“In quella zona ci sono le telecamere, che potrebbero aiutare le forze dell’ordine a ricostruire la vicenda”, dice Giorgio Ciotti, sindaco di Morciano. Che spiega: “Sappiamo che ci sono alcuni gruppi di ragazzi che, da tempo, creano qualche problema. E per questo motivo abbiamo aumentato i controlli. Chiederemo alle forze dell’ordine di presidiare maggiormente, per quanto è possibile, certe zone di Morciano”.