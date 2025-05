Terrore in strada, con la mannaia per rapinarla

Rimini, 10 maggio 2025 – È accaduto tutto in pieno giorno, in mezzo a via Pascoli nel cuore della zona Lagomaggio: alle porte del centro storico. Una aggressione violenta con tanto di mannaia da macellaio brandita e levata contro una donna di 61 anni che si trovava in città per fare visita ai propri anziani genitori per il weekend.

Stando a quanto riferito dalla vittima, la donna – riminese d’origine ma ora residente in provincia di Varese – si stava appunto dirigendo ieri mattina dai propri genitori a piedi per trascorrere con loro il pranzo. Quando però il suo cammino è stato improvvisamente interrotto da un uomo di origini straniere vestito completamente di nero e con uno zainetto in spalla. Ma, soprattutto, con una mannaia da cucina ben salda nella mano e puntata contro la 61enne aggredita alle spalle. “Dammi i soldi! Dammi i soldi o ti faccio male”, sarebbero state le minacce proferite dal malvivente alla donna spaventata a morte.

A tal punto da non pensarci nemmeno per un secondo e cominciare a urlare con tutta l’aria che aveva in corpo. Urlare, chiedere aiuto, persino ai propri genitori che vivono nelle vicinanze del punto in cui si è consumata la tentata rapina. Ed è stato solo grazie alle grida disperate della 61enne che così la vittima è riuscita a spaventare in qualche modo l’aggressore armato, il quale – sempre stando alla testimonianza – non avrebbe risparmiato alla donna nemmeno una sfilza di insulti. Eppure, gli schiamazzi di paura e il fatto di essere in mezzo alla strada in pieno giorno fortunatamente hanno indotto lo straniero a tornare sui propri passi e a non cercare di impossessarsi del denaro con la forza. Sempre con la mannaia in mano, il bandito è così salito a bordo di una bicicletta lasciata nelle vicinanze ed è fuggito via in fretta e furia.

Superato lo choc iniziale, la 61enne ha quindi immediatamente preso in mano il cellulare e allertato le forze dell’ordine dell’accaduto, denunciando la tentata rapina. La polizia di Stato già ieri ha infatti cominciato a perlustrare la zona cercando traccia del rapinatore in fuga, il tutto mentre in questi giorni la 61enne dovrebbe formalizzare la denuncia-querela sulla tentata rapina subita in un tutt’altro che piacevole ritorno nella propria città natale. Dove appena arrivata, appunto, ad accoglierla ha trovato un rapinatore con tanto di mannaia.