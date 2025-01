Terza corsia, in arrivo 8mila piante

Sono trascorsi anni, ma infine l’ampliamento dell’autostrada A14 ha portato in dono 8mila alberi alla città di Rimini. Fin dall’inizio, le piante rappresentavano una delle opere compensative all’allargamento dell’autostrada con il suolo impegnato dall’asfalto e soprattutto l’aumento del traffico e di conseguenza delle emissioni inquinanti in atmosfera. Ma gli alberi promessi erano sempre rimasti sulla carta. Dopo un iter complesso, ammettono dall’amministrazione comunale, "è in fase di conclusione l’iter di approvazione dei progetti per la riforestazione compensativa legata ai lavori di realizzazione della terza corsia dell’A14 nel tratto Rimini Nord–Cattolica, finanziata da Società Autostrade per l’Italia spa". La convenzione sottoscritta con il Comune prevede un investimento di circa mezzo milione di euro, che la società ha già in parte anticipato. Il fondo consentirà la messa a dimora di circa 8mila tra alberi e arbusti autoctoni. Le aree sono state individuate dall’amministrazione all’interno del territorio comunale e coprono una superficie complessiva di 9 ettari, suddivisa in otto zone pubbliche. Nello specifico saranno piantati 5.600 alberi e oltre 3mila arbusti di specie autoctone come frassini, pioppi, aceri, farnie, ornielli, ligustri e sanguinelli. L’approvazione dei progetti esecutivi è attesa per l’estate, con l’avvio dei lavori previsto per l’autunno di quest’anno. "Al piano di messa a dimora degli alberi - precisa l’assessore all’Ambiente Anna Montini - si affiancano investimenti strategici nelle infrastrutture volte a migliorare la resilienza della città ai cambiamenti climatici".