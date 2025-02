Terzo casello alla Fiera. Il consiglio comunale vota all’unanimità: "Valutazioni in corso"

Un terzo casello autostradale all’altezza del complesso fieristico. Lo vogliono tutti, prova ne è la votazione dell’ordine del giorno presentato da Carlo Rufo Spina, Fdi, che chiedeva proprio questo: "Un’uscita autostradale per Rimini Fiera". Nessun voto contrario nel consiglio comunale. Tanto meno un astenuto. L’Odg è passato all’unanimità. D’altronde il fronte bipartisan si sta muovendo da tempo. Nel novembre scorso era stato lo stesso presidente di Ieg, Maurzio Ermeti, a precisare come il terzo casello autostradale per Rimini, all’altezza della Fiera, sarebbe stato molto importante, tanto che la stessa Ieg aveva incontrato società Autostrade per presentare un progetto, e la società titolare della rete autostradale aveva chiesto integrazioni per procedere. Da allora si è fatta altra strada.

"Sono in corso valutazioni - premette l’assessore alla Mobilità del Comune di Rimini, Mattia Morolli - per sostenere il progetto anche con i numeri necessari. Ricordiamo che un casello deve giustificarsi con i flussi e credo che in questo caso non mancherebbero di certo. Infatti oltre agli eventi fieristici avremmo una uscita autostradale in corrispondenza con una delle zone più popolose della città. Dunque non sarebbe un casello solo per la Fiera". Detto questo, "l’impegno dell’amministrazione per migliorare la rete viaria e dei trasporti locale è continuo. Vorrei solo ricordare che quest’anno partiranno i lavori per la realizzazione della circonvallazione a Santa Giustina per un valore di 13 milioni di euro, e del prolungamento del Metromare dalla stazione alla Fiera, un progetto da 60 milioni di euro". Tornando al terzo casello, "ci sono interlocuzioni con il ministero, Società Autostrade ed anche la Regione". Intanto Rufo Spina incassa il voto di tutto il consiglio e si dice "soddisfatto. La decisione assunta rappresenta una vera svolta per tutta la città di Rimini perché sancisce definitivamente l’impegno del Comune nella costruzione di una infrastruttura fondamentale per la migliore gestione della Fiera e per liberare il centro cittadino e tutta Rimini Nord dal traffico asfissiante e dagli ingorghi interminabili che la città è stata finora costretta a subire durante gli eventi fieristici".

Secondo il consigliere di Fratelli d’Italia, il casello sposterebbe i flussi di traffico in occasione delle grandi fiere, evitando il collasso della viabilità cittadina: "Un blocco totale della circolazione che interessa tutta la città, senza esclusione di quartieri e aree, ed in particolare la direttrice via Ugo Bassi-Roma-Matteotti-Celle-via Emilia, e la statale 16". Per Rufo Spina la nuova uscita andrebbe individuata all’altezza di San Martino in Riparotta, cosa che consentirebbe di collegare la Fiera il cui parcheggio Ovest dista appena 1.700 metri. Insomma, dal casello in Fiera in una manciata di secondi, spostando i flussi di traffico sull’A14, salvando la Ss16 e diminuendo l’impatto nelle vie cittadine. Inoltre, il percorso di soli 1.700 metri insisterebbe, sottolinea il consigliere, su una delle aree meno urbanizzate del territorio trattandosi di aree agricole. "L’uscita autostradale potrebbe essere facilmente costruita lungo la linea ferroviaria".

Andrea Oliva