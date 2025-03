Terzo casello e parcheggi. Le richieste degli artigiani per rilanciare la città

Per Rimini è necessario avere il terzo casello dell’A14, con uscita alla Fiera. È uno dei temi sollevati dagli imprenditori all’assemblea di Cna, a cui era ospite anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. Tra le questioni affrontate anche la richiesta di potenziare gli eventi in occasione della Shopping night; la preoccupazione per la viabilità e la sosta nella zona mare, dove i parcheggi a Marina Centro restano un miraggio e i viali delle Regine sopportano una quantità considerevole di veicoli. I vertici di Cna hanno anche chiesto maggior rigidità sul rispetto della zona a traffico limitato in centro storico. C’è poi il Pug, ovvero il futuro piano urbanistico generale il cui confronto è iniziato ieri al teatro Galli (leggi sopra). Cna ha puntato l’attenzione sul futuro delle piccole pensioni e sugli hotel ormai fuori mercato, e ha sollevato la necessità di affrontare con decisione l’esplosione del fenomeno degli affitti brevi, riferito in modo particolare a un centro storico che rischia di spopolarsi progressivamente. Tra i temi trattati, uno preme molto agli artigiani: l’area artigianale di Villaggio Primo Maggio. "Preoccupa per i ritardi accumulati, che hanno fortemente penalizzato le imprese che hanno creduto e investito in quella zona".

Al termine dell’assemblea si sono aperte le votazioni per il rinnovo del direttivo riminese. C’è un nuovo presidente, si tratta di Elena Zanni, gestore del cinema Fulgor e Settebello. Vicepresidente sarà Angelita Conte, mentre i consiglieri del direttivo sono: Raffaella Campi, Alice Gualtieri, Micaela Piccari, Roberto Maldini, Arnaldi Paci, Massimo Ricci, Maurizio Baldacci, Leandro De Aguilar, Alessandro Righetti, Stefano Libertà e Gianluca Ciabatta.

a.ol.