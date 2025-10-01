Terzo casello, Legacoop in pressing: "Opera fondamentale, va fatta"

Le infrastrutture al centro. Legacoop Romagna prende posizione sull’ipotesi del terzo casello autostradale a Rimini, in zona Fiera. "Per noi è un’opera fondamentale che va realizzata" chiarisce il presidente Paolo Lucchi. Che ieri ha incontrato Irene Priolo, assessora regionale alla Mobilità e ai Trasporti, consegnandole un documento di analisi e proposte che dà voce alle oltre 360 cooperative associate nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. Un punto fermo è proprio il terzo casello autostradale, considerato da Legacoop una priorità insieme al potenziamento del porto di Ravenna e al collegamento veloce tra Forlì e Cesena. "Si tratta di infrastrutture strategiche – osserva Lucchi – su cui le cooperative romagnole chiedono di avviare cantieri al servizio dell’economia del territorio".

Poco più di un mese fa, al Meeting di Comunione e Liberazione, il sindaco Jamil Sadegholvaad e il presidente di Italian Exhibition Group Maurizio Ermeti hanno consegnato al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini un dossier che riassume gli "impatti positivi in termini economici, di accessibilità e ambientali" legati alla realizzazione del terzo casello autostradale dell’A14 in corrispondenza della Fiera. Un progetto per il quale Palazzo Garampi e Ieg stanno spingendo. Il nuovo casello verrebbe realizzato a 1,5 chilometri dai padiglioni (oggi la Fiera dista 6 chilometri dal casello di Rimini nord). Lo studio, contenente anche un’analisi dettagliata dei flussi di traffico, era già stato inviato al ministero settimane prima. E Salvini, al Meeting, ha dato segnali di apertura. "Prenderò in mano la faccenda con Autostrade" la promessa del ministro.

Mentre il Comune e Ieg auspicano che "si possa passare a stretto giro alla fase operativa, definendo modalità, tempistiche, risorse", ora è Legacoop Romagna ad andare in pressing. "La progettualità nazionale si concentra quasi solo sul ponte sullo Stretto di Messina – insiste Lucchi – e le infrastrutture necessarie al nostro territorio languono. Gli interventi di ammodernamento che chiediamo sono indispensabili, nei prossimi giorni presenteremo il documento anche ai presidenti delle Province, ai sindaci, ai consiglieri regionali e ai parlamentari eletti nel territorio. Auspichiamo di poter essere fra i protagonisti di un nuovo grande patto per le infrastrutture".

Giuseppe Catapano