Terzo casello: si accelera. Il sindaco vede Salvini: "È un’opera strategica"

Rimini accelera: vuole il terzo casello autostradale. Per questo nel pomeriggio di ieri il sindaco Jamil Sadegholvaad, insieme al presidente di Ieg Maurizio Ermeti e all’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli, ha incontrato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che era in Fiera per partecipare al Meeting. Sadegholvaad ha consegnato a Salvini un dossier che riassume gli "impatti positivi in termini economici, di accessibilità e ambientali" legati alla realizzazione del terzo casello autostradale dell’A14 in corrispondenza di Rimini Fiera. Un’opera ritenuta essenziale per Ieg e per il territorio riminese sia per le possibilità di sviluppo della Fiera stessa, sia per gli effetti complessivi sulla mobilità e sull’accessibilità.

L’amministrazione comunale ha raccolto da parte del ministero la conferma ad approfondire gli aspetti tecnici il progetto, con l’auspicio da parte di Comune e Ieg che "si possa passare a stretto giro alla fase operativa, definendo modalità, tempistiche, risorse". Lo studio, contenente anche un’analisi dettagliata dei flussi di traffico, era già stato inviato al ministero in allegato alla proposta progettuale settimane fa. Il progetto prevede il nuovo casello Rimini Fiera a 1,5 chilometri dai padiglioni (oggi la Fiera dista 6 chilometri dal casello di Rimini nord). "Mi sono fatto carico di prendere in mano la faccenda con Autostrade – le parole di Salvini – . Spero di arrivare al prossimo Meeting con buone notizie concrete visto che sono due anni che ne stiamo parlando".

L’incontro è servito anche per portare all’attenzione di Salvini un altro tema, oggetto poche settimane fa di una lettera congiunta dei sindaci Sadegholvaad e Mattia Missiroli (Cervia): le pesanti ripercussioni sulla viabilità dovute all’allungamento dei tempi di attesa ai passaggi a livello deciso a inizio anno da Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). A Rimini il problema è in corrispondenza del passaggio a livello di via XXV Marzo a Rivabella (anche 15 minuti di attesa). Il ministro si è impegnato a valutare soluzioni per ridurre gli attuali tempi di chiusura delle sbarre.

Giuseppe Catapano