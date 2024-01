"Terzo mandato per Bonaccini"

"Bonaccini ha ben governato, è una garanzia per i cittadini". Dunque per il deputato Andrea Gnassi ben venga il terzo mandato per l’attuale presidente della Regione. "Io credo che il limite ai due mandati sia una anomalia", dice il deputato. Un’anomalia per le Regioni e per i Comuni sopra i 15mila abitanti. "Per altro stiamo parlando di una condizione tutta italiana rispetto all’Europa. Il Pd dovrebbe fare una sua proposta per consentire il terzo mandato a entrambi i livelli". Insomma, per l’ex sindaco di Rimini lo stesso partito dovrebbe spingere per favorire la possibilità del terzo mandato dando un segnale chiaro. Mentre al momento è stata la Lega a fare il primo passo con una proposta di legge che di fatto salverebbe i governatori vicini al Carroccio che altrimenti dovrebbero scendere dal ‘carro’. "Io sono favorevole al terzo mandato", dice convinto il deputato del Pd. E questo "sia per i presidenti regionali che per i sindaci". In altre parole Gnassi preferirebbe che a scegliere fossero gli elettori, non i vincoli posti dalla politica che oggi tanti nasi fanno torcere.

Contro questa ipotesi si sta muovendo invece Forza Italia con il suo presidente, Antonio Tajani. "Fa sorridere chi come Tajani dice che è contro il terzo mandato perché altrimenti i sindaci acquisirebbero troppo potere". D’altronde: "I sindaci sono soggetti al giudizio diretto dei cittadini ogni cinque anni, mentre i parlamentari possono restare al loro posto per decenni".