Tesoretto da 230mila euro per aiutare le famiglie

Un tesoretto da quasi 230mila euro, giunto da fondi statali: il Comune di Cattolica vuole utilizzarlo per porre un freno alla povertà in città e alle difficoltà di numerose famiglie sul territorio comunale, circa 200 nuclei incrociando dati Caritas e Comune. "I fondi in arrivo da Roma – conferma il consigliere comunale di maggioranza Roberto Franca della lista ‘Idee in Comune’ – ci permetteranno di varare una serie di provvedimenti in grado di aiutare le famiglie nelle loro spese quotidiane: affitto, bollette, mensa scolastica e trasporto scolastico.

Nelle prossime settimane ci riuniremo nella specifica commissione sociale per studiare regolamenti ed erogazioni per dare i nuovi bonus. In consiglio comunale (tenutosi ieri sera ndr), con una variazione di bilancio, si prevedono queste nuove entrate legate a fondi statali. A breve diventeremo operativi e con un tesoretto da 230mila euro, destinato solo alle famiglie, potremo aiutare molte persone a Cattolica".

Un sostegno prezioso in un periodo in cui non mancano le famiglie che si rivolgono alla Caritas per i buoni pasto, oppure quelle che chiedono agli sportelli dei servizi sociali di Palazzo Mancini un aiuto in ambito di gestione del caro-bollette, affitti e per le spese scolastiche. Ma non finisce qui: "Il prossimo 7 febbraio nel corso della commissione per il sociale – continua Franca – incontreremo Caritas, Croce Rossa Italiana ed anche associazione albergatori per definire un piano che ci possa permettere di raccogliere in futuro il cibo, ancora fresco e decisamente consumabile, dalle cucine e dai magazzini, direttamente a casa delle famiglie più in difficoltà. Vogliamo creare una rete di volontari ed enti coinvolti che ponga fine allo spreco ed aumenti la solidarietà in una città dove aumentano le richieste di buoni spesa, e di pasti caldi, ogni giorno. Nelle prossime settimane – conclude Franca – definiremo meglio tutto con tanti enti coinvolti ma con l’amministrazione comunale a far da capofila".

Luca Pizzagalli