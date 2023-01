’Tesoretto’ di un milione dalla lotta agli evasori

La lotta all’evasione fiscale porta quasi un milione nelle casse di Santarcangelo. Ammonta a oltre 900mila euro il ’tesoretto’ recuperato nel 2022 grazie agli accertamenti di recupero dell’evasione fiscale e 80mila euro di contributi sulle tasse locali. Nel dettaglio, l’attività svolta dai funzionari dell’ufficio tributi ha permesso al Comune di incassare oltre 615mila euro dall’evasione e dall’elusione dell’Imu, mentre altri 293mila euro sono arrivati dai controlli sulla Tari, la tassa rifiuti. "Ma a Santarcangelo – ci tiene a chiarire l’assessore al bilancio, Emanuele Zangoli – non abbiamo riscontrato maxi evasori nell’anno che si è appena concluso e i ’furbetti’ sono pochi. E in generale molto spesso durante gli accertamenti i nostri uffici hanno rilevato degli errori di calcolo da parte dei contribuenti santarcangiolesi, oppure la temporanea difficoltà di pagamento. Difficoltà che poi, in molti casi, viene sanata attraverso il ravvedimento operoso". Tra le famiglie in difficoltà economica, oltre 500 hanno potuto beneficiare l’anno scorso dei contributi stanziati dall’amministrazione di Santarcangelo per la tassa rifiuti. Erano stati messi a bilancio oltre 80mila euro dal Comune: di questi 45mila euro sono serviti a coprire le richieste di esenzione totale della tassa rifiuti, gli altri 35mila quelle di riduzione. In questo modo 505 famiglie di Santarcangelo, circa il 5,5% del totale, hanno ricevuto uno sconto sulla Tari o non l’hanno pagata per niente.

"Il recupero dell’evasione fiscale e i contributi per il pagamento della tassa rifiuti – osservano Zangoli e la sindaca Alice Parma (insieme nella foto) – sono i dati più significativi dell’attività condotta dall’ufficio tributi, perché danno più di tutti il senso dei valori che guidano la nostra azione amministrativa". Per la Parma e Zangoli "sii tratta di garantire quei principi di uguaglianza ed equità che da sempre sono un elemento cardine del bilancio comunale. Principi che si declinano, da una parte, in un impegno costante per il recupero delle somme dovute al Comune in caso di evasione, elusione o semplicemente errore o dimenticanza, e dall’altra con un sistema di riequilibrio e ridistribuzione del reddito attraverso contributi destinati alle famiglie in difficoltà".