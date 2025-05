Restituito il ‘tesoro’ della banda: borse, oro e orologi tornano a casa

Rimini, 9 maggio 2025 – Cinquanta orologi di lusso, una settantina tra borse, borsoni e portafogli griffati, pistole, revoler e armi di vario tipo. E poi ancora: alcuni chili di oro e preziosi assortiti, inclusi alcuni monili con gemme preziose (un paio dal valore superiore ai 20mila euro). Pezzi di un vero e proprio ’tesoro’, tornati progressivamente nelle mani dei legittimi proprietari, i quali forse avevano perso le speranze di vederseli finalmente restituire.

La conferenza stampa organizzata da Procura e forze dell’ordine che annunciavano l’arresto dei componenti della banda di ladri

Sono alcuni degli oggetti che figurano nel lungo elenco di beni di valore sequestrati dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Riccione, che nei mesi scorsi – coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani – avevano sgominato una banda di albanesi dediti ai furti in casa e allo spaccio di cocaina. Un commando di specialisti che, tra marzo e dicembre dello scorso anno, era diventato l’incubo di decine di famiglia, mettendo a segno una raffica di colpi tra Riccione, Rimini, Misano, Coriano, San Giovanni in Marignano, ma anche Cesena e Sogliano.

Decine le abitazioni razziate dai malviventi, anche se ora buona parte della refurtiva è tornata finalmente nella disponibilità delle vittime dei furti. Altri oggetti sono già stati reclamati dai proprietari e saranno restituiti nelle prossime settimane. Dall’Albania, si attende inoltre il trasferimento di un altro grosso quantativo di merce sequestrata durante le indagini.

L’indagine, durata quasi un anno e partita a seguito del ritrovamento fortuito di un’auto abbandonata dopo un colpo, aveva portato all’applicazione, nel febbraio scorso, di più di 40 misure cautelari (a cui, in seguito, se n’erano aggiunte anche delle altre) a Rimini, Riccione, Cesenatico, Cervia, Pesaro ma anche nelle province di Campobasso, Cagliari, Imperia, Monza, Parma, Piacenza, emesse dal gip Raffaella Ceccarelli. Gli inquirenti avevano inoltre scoperto come i criminali fossero attivi anche nello spaccio di stupefacenti e avevano sequestrato ben 253 chili di cocaina. Il valore dello stupefacente sequestrato all’ingrosso è stato calcolato dai carabinieri in oltre 8 milioni di euro, che al dettaglio, una volta tagliato e suddiviso in dosi, avrebbe reso ai membri della struttura criminale oltre 25 milioni di euro.

Tutte le misure cautelari disposte dal tribunale di Rimini sono al momento ancora in vigore. Tra l’altro, quattro dei giovani albanesi coinvolti nell’inchiesta sono stati tra i protagonisti, insieme ad un quinto connazionale, della feroce rissa con due detenuti nordafricani scoppiata il 25 aprile scorso al carcere ’Casetti’ di Rimini. Rissa che ha portato anche al ferimento di un agente della polizia penitenziaria e che ha spinto la direzione carceraria chiedere il trasferimento di alcuni dei soggetti coinvolti nell’episodio.

A imprimere una svolta decisiva all’inchiesta era stato un episodio avvenuto il 19 gennaio scorso, quando nella rete dell’Arma erano finiti quattro albanesi, fermati dopo l’ennesimo furto in appartamento: l’operazione aveva portato al sequestro di oltre 750 grammi di cocaina, gioielli, orologi e capi griffati per decine e decine di migliaia di euro e soprattutto al rinvenimento di 6 armi corte da fuoco (tre revolver e tre pistole semiautomatiche) e quattro fucili. Tra gli arrestati, anche un uomo di 59 anni, appuntato scelto dei carabinieri in servizio a Rimini. Gli inquirenti hanno accertato il suo coinvolgimento in una feroce rapina avvenuta il 4 agosto del 2024 in zona Grotta Rossa.